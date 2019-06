Nach dem Übergriff auf eine Seniorin in Magdeburg sucht die Polizei Zeugen. Symbolbild: Martin Rieß

Gemeiner Übergriff in Magdeburg: Eine Unbekannte Frau hat eine Seniorin an einer Haltestelle von einer Bank gestoßen.

Magdeburg (vs) l Nach dem Vorfall an der Straßenbahnhaltestelle „Alter Markt" in Magdeburg sucht die Polizei Zeugen.

Eine 28-jährige Frau hatte dort am 18. Juni 2019, gegen 18.45 Uhr, eine ältere Dame von einer Bank geschubst. Die Seniorin hielt sich in der Haltestelle in Richtung Süden auf.

Opfer stürzt zu Boden

Eine Zeugin beobachtete, wie sich ihr eine jüngere Frau näherte, die Seniorin unvermittelt stieß und von der Bank zog. Die unbekannte Dame fiel auf den Boden. Als die Polizei eintraf, war nur noch die 28-jährige Täterin vor Ort, das Opfer war bereits mit einer Straßenbahn weggefahren.

Die Polizei bittet die Geschädigte oder weitere Zeugen, sich im Magdeburger Polizeirevier unter Telefon 0391/5463292 zu melden.