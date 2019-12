Auf offener Straße ist in Magdeburg eine Frau von einem Unbekannten erpresst worden. Sie war mit ihrer Tochter unterwegs.

Magdeburg (vs) l Eine 33-jährige Frau ist am Sonntagmittag von einem unbekannten Mann aufgefordert worden, ihr Geld herauszugeben.

Die Frau stiege mit ihrer Tochter und dem Mann am Olvenstedter Platz in den Linienbus 73. Während der Fahrt stellte sich der Mann in ihre Nähe und schaute sie wortlos an. Als die Magdeburgeirn mit ihrer Tochter an der Haltestelle Gagernstraße ausstieg, folgte ihr der Mann.

In der Friedrich-Naumann-Straße forderte der Täter Bargeld von der Magdeburgerin. Aus Angst kam die Frau der Forderung nach. Im Anschluss verließ der Unbekannte den Tatort in Richtung Albert-Vater-Straße. Er wurde wie folgt beschrieben:

ca. 20 – 30 Jahre alt,

175 – 180 cm groß,

normale Statur,

Glatze,

sprach deutsch,

bekleidet mit einer beigefarbenen, hellen Jacke und einer schwarzen Hose.

Zeugen, welche Hinweise zu dem Täter und/oder der Tat geben können, werden gebeten sich unter 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.