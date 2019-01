In Magdeburg wurde ein Fahrraddieb erwischt. Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa

Einen 40-jährigen Fahrraddieb haben Polizisten in Magdeburg nach einem Zeugenhinweis geschnappt. Er war stark alkoholisiert.

Magdeburg (ag) l Ein aufmerksamer Zeuge hat am Donnerstagmorgen gegen 0.40 Uhr der Polizei in Magdeburg gemeldet, dass ein Audi in der Bakestraße gehalten hat. Der Fahrzeugführer war mit einem Bolzenschneider ausgestiegen und verhielt sich nun verdächtig.

Polizeibeamte kamen sofort zum Einsatz und stellten den Audi-Fahrer fest, wobei als erstes auffiel, dass aus dem Kofferraum ein Fahrrad hing. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein besitzt und unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,97 Promille.

Weiterhin wurde im Auto ein Bolzenschneider entdeckt. Die Polizisten fanden am Tatort in der Bakestraße ein aufgeschnittenes Fahrradschloss auf. Das Fahrrad, der Bolzenschneider sowie das Fahrradschloss wurden sichergestellt.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, teilte die Polizei mit.