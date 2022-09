Bei der Zierfischbörse in der Hegelstraße in Magdeburg sollen am Sonntag Welse, Schwertträger und andere kunterbunte Aquarienbewohner zwischen 9 und 12 Uhr ein neues Zuhause bekommen.

Bei der Zierfischbörse sollen in Magdeburg in der Hegelstraße am Sonntag auch farbenfrohe Guppys die Besitzer wechseln. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Schillernde Fische und Aquarienbewohner jeder Art suche am Sonntag, 18. September, in Magdeburg ein neues Zuhause. Dies teilt der Aquarienverein Vallisneria Magdeburg mit.

Demnach soll es in der Sporthalle des Ökumenischen Domgymnasiums in der Hegelstraße 5 eine Zierfischbörse geben. Angeboten werden, so das Versprechen in der Mitteilung, in der Zeit von 9 bis 12 Uhr zahlreiche Zierfischarten wie Guppys, Schwertträger, Welse und Barsche. Daneben werden auch Wirbellose wie Krebse und Süßwassergarnelen und eine Auswahl an Wasserpflanzen angekündigt.

Vor Ort werden Interessierte unfangreich zu Fragen rund ums Aquarium beraten.