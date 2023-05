Magdeburg (vs) - Es ist ein trauriger Tag für das Zooteam in Magdeburg: Karpatenluchs „Sedmicka“ musste am 2. Mai 2023 eingeschläfert werden. Grund sei der schlechte Gesundheitszustand des Tieres gewesen, wie der Zoo Magdeburg mitteilte.

Ende Januar habe man bei einer Untersuchung bei „Sedmicka“ eine Verbindung zwischen Mund Nasenhöhle festgestellt, die mit einer Operation nicht hätte behoben werden können. Weil sich ihr Gesundheitszustand in den letzten Wochen verschlechtert habe, hatte man sich nach Angaben des Zoos deshalb dazu entschieden, „Sedmicka“ einzuschläfern.

Zoo Magdeburg: Luchs-Weibchen bekam insgesamt 15 Junge

„Über zehn Jahre haben wir das Karpatenluchs-Weibchen gepflegt, haben erlebt, wie fürsorglich sie sich über ihren Nachwuchs gekümmert hat,“ sagt betroffen der Reviertierpfleger Frank Dreyer.

Seit Februar 2013 lebte „Sedmicka“ im Zoo Magdeburg. Mit ihrem ersten Partner „Siret“ bekam sie dreifachen Nachwuchs, zwölf Geburten waren es mit dem zweiten Partner „Viorel“.

Seit Ende der 50er Jahre ist der Luchs das Wappentier des Magdeburger Zoos. Der erste Eurasische Luchs kam 1954 in den damaligen Heimattiergarten Magdeburg.