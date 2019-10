Magdeburg ist knapp einer Katastrophe entgangen: Im Industriegebiet Rothensee sind ein Lkw und ein Güterzug mit Ethanol zusammengestoßen.

Magdeburg l Die Landeshauptstadt ist am Dienstag, 29. Oktober 2019, knapp einer Katastrophe entgangen: Aus bislang noch ungeklärter Ursache sind am Vormittag ein mit Holz beladener Lkw und ein Kesselwagenzug, der giftiges und leicht entzündliches Ethanol geladen hat, zusammengestoßen. Der Unfall passierte an den Bahngleisen in der Gasereistraße, einer Zufahrt vom August-Bebel-Damm zu einem Firmengelände.

Bei dem Unfall wurde der Rangierer, der vorn am Kesselwagenzug stand, eingeklemmt und schwer verletzt. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Rothensee mussten den Mann befreien. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Lokführer am Ende des Zuges erlitt einen Schock und musste von einem Kriseninterventionsteam betreut werden. Nach ersten Erkenntnissen der Einsatzräfte vor Ort blieb der Lkw-Fahrer unverletzt.

Laut Feuerwehr bestand die große Gefahr, dass durch den Unfall Kesselwagen Leck schlagen und in Brand geraten könnten, wie Brandamtsrat Uwe Helm von der Berufsfeuerwehr Magdeburg vor Ort sagte. Allein ein Kesselwagen hatte rund 90 Tonnen Ethanol geladen. "Ich möchte mir nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn der Lkw Feuer gefangen hätte und das Ethanol entzündet hätte. Das wäre eine Katastrophe für Magdeburg geworden", so Helm. Der Feuerwehr gelang es, den Lkw und den ersten Kesselwagen vorsichtig voneinander zu trennen. Der Einsatz dauert im Moment noch an.