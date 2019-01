Nach einem Unfall haben in Magdeburg beide Beteiligte angegeben, Grün gehabt zu haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Magdeburg (ri) l Zu einem Verkehrsunfall, der sich am 17. Januar 2019 gegen 17.25 Uhr auf der Kreuzung Erzbergerstraße/Ecke Am Krökentor in Magdeburg ereignet hat, hat das Polizeirevier Magdeburg ein Zeugengesuch herausgegeben.

Ein 23-jähriger Magdeburger war mit seinem Mazda in der Erzbergerstraße in Richtung Universitätsplatz unterwegs. Am Krökentor befuhr plötzlich eine 66-jährige Frau aus Halle mit ihrem Toyota den Kreuzungsbereich in Richtung Breiter Weg. Nachdem die beiden Fahrzeuge zusammengestoßen waren, sagten beide Unfallbeteiligte aus, dass die Ampel für sie auf Grün gestanden habe.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und Angaben dazu machen können, sich zu melden. Dies ist möglich unter Telefon 0391/546-3292 beim Polizeirevier Magdeburg.