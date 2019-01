Unbekannte sind in Magdeburg in eine Wohnung eingebrochen. Bei einer weiteren Tat blieb es bei einem Versuch. Symbolfoto: Kzenon - Fotolia

In Magdeburg gab es zwei Einbrüche in Wohnungen. Bei einer Tat waren Bewohner sogar anwesend und konnten Schlimmeres verhindern.

Magdeburg l Ungewöhnliche Bohrgeräusche hat eine Magdeburgerin am Mittwochmittag an ihrer Wohnungstür im Westring vernommen. Als ihr Lebenspartner den Geräuschen nachging, bemerkte er einen Mann, der mit einem Akkubohrer versuchte, das Türschloss aufzubohren.

Auf Nachfrage gab der Unbekannte an, er würde im Namen der Hausverwaltung handeln. Doch bei einem Telefonat mit der Hausverwaltung stellte sich heraus, dass diese nie einen Auftrag gegeben hatte. Als der Bewohner wieder zur Wohnungstür ging, war der Unbekannte verschwunden.

In einem zweiten Fall drangen unbekannte Täter in die Wohnung einer 36-jährigen Magdeburgerin in der Großen Diesdorfer Straße ein. Der oder die Täter hatten hier vermutlich auch Elektrowerkzeug genutzt, um die Tür zu öffnen. Sie durchsuchten die Wohnung und entwendeten Elektroartikel, Geld, Schmuck und Kleidungsstücke, teilte die Polizei mit.