Der Belag der Bundesstraße 189 in der Nähe der Autobahn 2 soll zwischen Barleben und Magdeburg saniert werden. Es kann zu Verkehrsbehinderungen kommen. Das sind die Umleitungen.

Magdeburg/Barleben/DUR. - Am Dienstag, 2. April, beginnen auf der Bundesstraße 189 vom Ortsausgang Magdeburg bis zur Anschlussstelle Barleben Zentrum planmäßige Sanierungsarbeiten.

Bis voraussichtlich Ende Juni 2024 sollen insgesamt vier Kilometer Fahrbahn erneuert werden, indem bis zu 20 Zentimeter Asphalt abgefräst und durch Kompaktasphalt ersetzt werden, heißt es. Zudem werde die Fahrbahn auf der Brücke über die Große Sülze erneuert.

Die Gesamtkosten dafür betragen insgesamt rund 2,7 Millionen Euro, so das Ministerium für Infrastruktur und Digitales Sachsen-Anhalt.

Sanierung B189: Kosten betragen rund 2,7 Millionen Euro

Während der Arbeiten, die in zwei Bauabschnitten realisiert werden, müsse die jeweilige Richtungsfahrbahn der B189, auf der gebaut wird, voll gesperrt werden. Der Verkehr werde dann in beiden Fahrtrichtungen über die andere Richtungsfahrbahn geführt.

Zuerst wird laut Ministerium in Fahrtrichtung Magdeburg saniert. Aufgrund der damit verbundenen Sperrung von Auf- und Abfahrten an der Anschlussstelle Magdeburg Zentrum werde der Verkehr von der Autobahn 2 auf die B189 in Richtung Magdeburg dann über die Anschlussstelle Magdeburg Kannenstieg und weiter über die B71 - die Landesstraße 48 - Olvenstedter Graseweg - Anschlussstelle Magdeburg Hundisburger Straße umgeleitet.

Der Verkehr der B189 werde über die Mittelstreifenüberfahrten auf die Richtungsfahrbahn Stendal geführt. Für die Überfahrt von der B189, Fahrtrichtung Magdeburg, auf die A2 sei eine Umleitung über die Anschlussstelle Barleben Nord - L47 - A14 bis zum Kreuz Magdeburg ausgeschildert.

Autobahn 2 und 14 von B189-Sanierung betroffen

Ab Mitte Mai 2024 wird laut Ministerium die andere Richtungsfahrbahn in Fahrtrichtung Stendal saniert. Dafür werde der Verkehr dann auf die Richtungsfahrbahn Magdeburg geleitet. Die Auf- und Abfahrt der A2 müsse dort voll gesperrt werden. Die Umleitung des Verkehrs von der A2 auf die B189 in Richtung Stendal führe dann über das Kreuz Magdeburg - A14 - Anschlussstelle Dahlenwarsleben - L47 bis Barleben.

Der Verkehr von der B 189 in Fahrtrichtung Stendal auf die A2 werde über die B71 - Olvenstedter Graseweg - L48 - B71 bis Magdeburg-Kannenstieg umgeleitet.