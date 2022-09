265 Enten drängen sich auf der Aller in Weferlingen

Weferlingen - „Macht Weferlingen so bekannt, wie Weferlingen eigentlich sein müsste“, gab Ortsbürgermeister Dirk Kuthe den Tänzerinnen und Tänzern vom MTV Weferlingen mit auf den Weg, als er ihnen am Tag des offenen Denkmals für ihren großen Auftritt auf dem Parkplatz an der Aller dankte. 54 Mädchen und Jungen trainieren in dieser Abteilung des Sportvereins, erzählte Moderator Klaus Banse. Im vergangenen Jahr habe er verkünden müssen, dass Manuela Ahlers nach über zehn Jahren die Leitung der Tanz-Kids aufgibt, in diesem Jahr könne er nun die Tanzgruppen unter neuer Leitung begrüßen. Bianka Kleiner, Sarah Marquardt und Mara Kraul setzen die Tradition fort und garantieren damit, dass die Gruppen auch in der Umgebung für Weferlingen werben.