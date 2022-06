4,8 Millionen für die Zukunft der Kinder in Oebisfelde

Mit einigen Monaten Verspätung hat nun der Spatenstich für die neue Kita am Lehmweg in Oebisfelde stattgefunden. Der Bau wird ermöglicht von einem heimischen Privatinvestor, der evangelischen Stiftung Neinstedt, der Kommune und dem Landkreis Börde. Im Vorfeld hatte es dagegen viel Widerstand gegeben.

Bei dem festen Boden kamen Peter Schorlemmer (Wirtschaftsförderer, von links), Matthias Schlitte (Sachgebietsleiter des Jugendamtes Landkreis Börde), Hans Jaekel (Vorstandsmitglied der evangelischen Stiftung Neinstedt) und Bürgermeister Hans-Werner Kraul beim Spatenstich für die neue Kita am Lehmweg etwas ins Schwitzen.

Oebisfelde - Drei Monate später als geplant hat am Freitag der erste Spatenstich zum Bau der neuen Kindertageseinrichtung am Lehmweg in Oebisfelde stattgefunden.