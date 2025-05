In den Ortschaften der Einheitsgemeinde Oebisfelde-Weferlingen ist in den kommenden Tagen und Wochen einiges los. Was wann genau geboten wird.

Oebisfelde-Weferlingen. - Oebisfelde-Weferlingen erwartet in den kommenden Wochen eine Vielzahl abwechslungsreicher Veranstaltungen. So wird es schon am Sonnabend, 24. Mai, ereignisreich: In Wassensdorf lädt das Biosphärenreservat Drömling von 10 bis 16 Uhr zum Aktionstag „Rund um die Biene“ ein.

Zeitgleich findet in Buchhorst der 13. Orientierungsmarsch der Kinder- und Jugendfeuerwehren der Stadt Oebisfelde-Weferlingen statt. Ab 9 Uhr treffen die Gruppen auf dem Dorfplatz ein, um 10 Uhr beginnt der Marsch mit spannenden Stationen rund um Feuerwehrtechnik, Spiel und Spaß. Die Siegerehrung ist für etwa 14 Uhr geplant und für Speis und Trank ist gesorgt.

Am Pfingstmontag, 9. Juni, öffnet das Mühlendorf Etingen zum Mühlentag. Vom 13. bis 15. Juni geht es in Etingen weiter mit dem traditionellen Volksfest. Musik, Tanz und Sport sorgen für ein geselliges Wochenende.

Am 21. Juni folgt das 9. Mopedtreffen der Zweitaktcrew in Kathendorf. Ab 10 Uhr startet das Rahmenprogramm, um 14 Uhr beginnt die gemeinsame Ausfahrt. Nur eine Woche später, am 28. Juni, lädt Rätzlingen zum Dorffest auf dem Sportplatz ein. Geboten werden ein Flohmarkt, Hüpfburg, Bastel- und Spielstationen für Kinder sowie eine Abendveranstaltung mit Spielen und Party.

Ein Höhepunkt für Motorradfreunde ist das Bikertreffen am 12. Juli auf dem Burghof in Weferlingen. Die Ausfahrt beginnt um 14 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Pferdesport steht vom 25. bis 27. Juli beim Reiterfest in Etingen im Mittelpunkt. Spring- und Dressurwettbewerbe sowie ein buntes Rahmenprogramm machen das Wochenende besonders. Einen Monat später richtet Bösdorf vom 8. bis 10. August im Rahmen der Bösdorfer Fahrsporttage die Deutsche Meisterschaft im Gespannfahren aus.

Das Burg- und Heimatmuseum Oebisfelde öffnet in diesem Jahr wegen umfangreicher Dacharbeiten erst zu Pfingsten. Danach steht es wie gewohnt allen Interessierten offen.

Insgesamt bietet die Region in diesem Sommer ein vielseitiges Programm mit traditionellen Festen, sportlichen Höhepunkten und Gelegenheiten zum geselligen Miteinander. Und der Drömling ist direkt vor der Tür und lädt zum Wandern und Radeln ein.