An der Stendaler Straße in Oebisfelde machen sich zwei Männer in den Räumen eines Traditionsunternehmens mit einer Werkstatt selbstständig. Wer die Beiden sind und was sie bieten.

Oebisfelde - Wo einst Ersatzteile für Trabant und Lada lagerten, zieht in wenigen Wochen frischer Wind ein: An der Stendaler Straße 21 entsteht derzeit ein neuer Gebrauchtwagenhandel mit angeschlossener Fahrzeugveredelung. Was einst als „KWU“ bekannt war – ein typischer Ersatzteilhandel aus DDR-Zeiten – wird aktuell kernsaniert, modernisiert und in ein Autohaus verwandelt, das nicht nur mit seiner Optik, sondern auch mit einem besonderen Konzept überzeugen will.