Zwischen Kita, Schulbüchern und Gartenschaufel zeigt Franzi Weiser aus Oebisfelde, dass Träume wahr werden können. Warum die 25-Jährige auch engagiert beim Projekt in Etingen dabei ist.

Franzi Weiser (links) zählt zu den Helfern beim Arbeitseinsatz. Im Rahmen eines Gartenprojektes entsteht hinter der Scheune des „Mariannenhofes“ in Etingen ein Naturgarten. Christian Feißel (vorn; rechts) gibt die fachlichen Anleitungen.

Etingen/Oebisfelde. - Franzi Weiser hat ihren Weg gefunden: Die 25-Jährige lebt nun in ihrer eigenen Wohnung. Von der Wohngruppe für Menschen mit Behinderung der Evangelischen Stiftung Neinstedt auf dem „Mariannenhof“ in Etingen ist es ein großer Schritt zum ambulant betreuten Wohnen in Oebisfelde.