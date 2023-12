In vielen Orten gehört der Lebendige Adventskalender zur Vorweihnachtszeit. Auch in Oebisfelde-Weferlingen öffnet sich an vielen Tagen jeweils an einem anderen Ort ein Türchen.

Oebisfelde. - Der vom Biosphärenreservat Drömling initiierte lebendige Adventskalender öffnet auch in diesem Jahr wieder seine Türen. An verschiedenen Orten haben die Menschen die Möglichkeit, zusammenzukommen und sich mit Singen, Basteln und Geschichten auf die Weihnachtszeit einzustimmen.

„Viele Akteure haben sich bei uns gemeldet“, berichtet Sabine Wieter von der Reservatsverwaltung. „Die Türchen sind prall gefüllt. Die Besucher erwarten viele tolle Aktionen ganz unterschiedlicher Akteure an verschiedenen Orten.“ Innerhalb weniger Monate sei es gelungen, ein buntes Programm auf die Beine zu stellen. Mit Spiel, Spaß und Lagerfeuer ist die Feuerwehr Oebisfelde am Freitag an den Start gegangen. Am ersten Adventswochenende laden zahlreiche kleine Weihnachtsmärkte die Besucher zu Punsch und einem gemütlichen Plausch ein.

Auch Sabine Wieter öffnet am 3. Dezember ab 15 Uhr die Türen ihres Hofes in Kathendorf und lädt zum Basteln ein. Mit dabei ist Heidi Warmbold. Sie stellt ihr neuestes Kinderbuch vor. „Die Kinder können an diesem Tag auch ihre Nikolausstrümpfe aufhängen. Und mit ein bisschen Glück sind sie bis zum 6. Dezember auch noch mit einer kleinen Überraschung gefüllt.“

Am 9. Dezember bietet die Kinderbuchautorin Nicole Schaa mit einem speziellen Workshop ein besonderes Highlight. In den Räumen der Reservatsverwaltung in Oebisfelde können Kinder in die Welt der Zauberwesen eintauchen und gemeinsam mit der Autorin neue fantastische Waldwesen erschaffen.

Kurz vor Heiligabend, am 22. Dezember, verspricht eine Exkursion mit Förster Ulf Damm spannende Beobachtungen. Dabei kommt Damms „neues Spielzeug“, eine Wärmebildkamera, im Lockstedter Park zum Einsatz. Damit die Organisatoren besser planen können, wird für die Bastel- und Backaktionen, Vorträge, Wanderungen oder Workshops um Voranmeldung gebeten, betont Sabine Wieter. „Spätestens drei Tage vorher.“

Für die Akteure und Helfer des Lebendigen Adventskalenders sind die Vorbereitungen für die einzelnen Veranstaltungen mit viel Arbeit verbunden. Ob da schon Weihnachtsstimmung aufkommt? „Bei mir auf jeden Fall“, sagt Wieter und lacht. „Ich bin ein absoluter Weihnachtsfreak. Gott sei Dank kann ich hier mein Hobby mit dem Beruf verbinden. Trotz der vielen Arbeit bin ich schon voll im Weihnachtsmodus und freue mich auf die nächsten Wochen.“

Veranstaltungen in der Einheitsgemeinde

2. Dezember 16 Uhr, Weihnachtsmarkt, Schaf- und Geflügelhof Sue, Eickendorf, Dorfstraße 61

3. Dezember 15 Uhr, Bastelaktion, Nikolausstrümpfe aufhängen, Gemütliches Beisammensein, Familie Wieter, Kathendorf, Rätzlinger Straße 1

4. Dezember 16 Uhr, Holzwerkstatt, Werbeagentur Grün&Gestalten, Oebisfelde, Lange Straße 13

6. Dezember 17 Uhr, Musikalische Überraschung mit Kinderprogramm, evangelische Kirchengemeinde, Katharinenkirche Oebisfelde

7. Dezember 17 Uhr, Yoga für jedes Alter mit Marlies, Malibro, Oebisfelde, Burgstraße 2

8. Dezember 16 Uhr, Weihnachtsmarkt Drömlingsschule Oebisfelde

9. Dezember 15 Uhr, Waldwesen-Workshop, Kinderbuchautorin

Nicole Schaa, Reservatsverwaltung, Bahnhofsstraße 22

9./10. Dezember 13 Uhr, Burgweihnacht, Castrum Verein, Burg Oebisfelde

13. Dezember 17 Uhr, Schwarzlicht-Show, Wohnheim der evangelischen Stiftung Neinstedt, Mariannenhof Etingen

14. Dezember 16 Uhr, Gemütliches Treffen und Futterhausbau mit Rangern, Galloway-Zuchtbetrieb Lauenroth-Mago, Rätzlingen, Lindenstraße 1

15. Dezember Buchlesung „Nestwärme“, Autor Ernst-Paul Dörfler, Oebisfelde Burgverbinder

16. Dezember 14 Uhr, Lasergewehrschießen für Kinder und Luftgewehrschießen für Erwachsene, Schützenverein Rätzlingen, Lindenstraße 11

17. Dezember 15 Uhr, Weihnachtsmarkt, Zweitakt-Crew, Kathendorf, Dorfplatz

18. Dezember 18 Uhr, Preview des Filmes „Moor und mehr - der Drömling“, MDR, Oebisfelde Rittersaal

19. Dezember 16 Uhr, Weihnachtsbasar, Förderverein Grundschule Rätzlingen, Turnhalle, Bösdorfer Straße

20. Dezember 15 – 17 Uhr, Weihnachtlicher Auftritt, Kindertanzgruppe Rätzlingen, Turnhalle

22. Dezember 16 Uhr, Mit der Wärmebildkamera auf den Spuren der Baumbewohner, Biosphärenreservat, Park Lockstedt

23. Dezember 13 Uhr, Wanderung entlang des Grünen Bandes mit Martina Neßwetter, Treffpunkt. Feuerwehr Breitenrode

24. Dezember Digitales Weihnachtsrätsel, www.biosphärenreservat-droemling.de

Anmeldungen mindestens drei Tage vorher an sabine.wieter@ biores.mwu.sachsen-anhalt.de