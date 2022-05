Chor All’Cantara aus Oebisfelde: Endlich wieder ein Auftritt vor Publikum

Die Kultur ist zurück. Lange Zeit hat es gedauert, bis die Sänger des Oebisfelder Chors All’Cantara wieder live vor Publikum auftreten konnten. Am Sonnabend haben sie zum Jahreskonzert in die Katharinenkirche eingeladen. Das Haus war voll.

Oebisfelde - Die letzten zwei Jahre war es still. Corona hatte die gesamte Kulturlandschaft zum Erliegen gebracht. Statt Liveauftritte gab es Sofa-Konzerte über Live-Streams am Bildschirm. Anfangs wurden diese noch daheim in den eigenen vier Wänden beklatscht. Immerhin Musik. Wenn auch aus der Konserve. Doch mitnichten mit einem Live-Auftritt vergleichbar.