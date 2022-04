Corona-Pandemie stellt Möbelhaus in Oebisfelde vor neue Herausforderungen

Oebisfelde - Was machen, wenn die Näherinnen für Gardinen ausgehen? Vor dieser Frage stand das Möbelhaus Remus in Oebisfelde. Denn eine langjährige Mitarbeiterin hat sich in den Ruhestand begeben. Mit 70 Jahren wohlverdient. Doch sie war die einzige Näherin im Haus. Und Gardinen gehörten seit Jahren mit zum Grundsortiment. Eine neue Idee musste her und die entstandene Lücke füllen.