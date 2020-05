Da war die Welt im Stadtrat der Einheitsgemeinde noch in Ordnung: Am Dienstag sitzen die Abgeordneten im Weferlinger Haus der Generationen und Vereine einzeln auf einer Bank. Archivfoto: Carina Bosse

Unter erschwerten Bedingungen kommt der Stadtrat im Weferlinger Haus der Generationen und Vereine das erste Mal zusammen.

Oebisfelde/Weferlingen l Das Weferlinger Gebäude ist das einzige in der Einheitsgemeinde, das eine Stadtratssitzung unter den vorgegebenen Abstandsregeln zulässt. Aus diesem Grund, so Einheitsgemeinde-Bürgermeister Hans-Werner Kraul, können am morgigen Dienstag nur 25 Besucher zum öffentlichen Teil der Zusammenkunft in das Gebäude am Gutshof kommen. „Die ersten 25 Bürger müssen sich in eine Liste eintragen. Wenn mehr Einwohner kommen, müssen wir die leider wieder nach Hause schicken“, betont das Stadtoberhaupt.

Auch die 29 Abgeordneten müssen sich auf die neuen Bedingungen während der ersten Zusammenkunft in diesem Jahr einstellen. Neben der Abstandsregeln von mindestens 1,50 Meter sollen alle Stadträte ihre Anwesenheit protokollieren. Zudem sitzt jeder Abgeordnete einzeln auf einer Bank. Allerdings hat die Stadtverwaltung dafür gesorgt, dass die Stadträte fraktionsweise im Block sitzen.

Offen ist noch eine Regelung zum Mundschutz. Während der Zusammenkunft ist das Tragen eines Nasen-Mund- Schutzes nicht vorgeschrieben. Ob die Schutzmaske beim Eintreffen der Sitzung getragen werden muss, soll noch entschieden werden.

Bürgermeister Hans-Werner Kraul hofft, dass die Zusammenkunft nicht zu lange dauert. Die erste Stadtratssitzung 2020 während der Pandemie ist notwendig, um einige Abstimmungen zu tätigen, unter anderem, um über die Ausrichtung des Drömlingsfestes im kommenden Jahr in Oebisfelde und über einen wichtigen Kommunalkredit zu sprechen.

Während die Einheitsgemeinde Oebisfelde-Weferlingen noch die vorgegebenen Verordnungen streng einhält, lockert der Landkreis Börde die Eindämmungsverordnung bereits ab dem heutigen Montag in einigen Bereichen.

Wie Kreis-Pressesprecher Uwe Baumgart informiert, nimmt die Haldensleber Kreismusikschule ab 11. Mai wieder den Unterricht auf. Dabei wird es zunächst Einzel- und Kleingruppenunterricht bis zu fünf Personen geben. Für einzelne Bereiche wie Gesang und Blasinstrumente werden von der Einrichtung alternative Onlineangebote vorbereitet. Ebenfalls in der Vorbereitungsphase befindet sich die Prüfung der Gebührenverrechnung oder sogar Erstattung der Kosten während der Ausfallzeiten.

Ab 12. Mai sollen dann die kreiseigenen Museen wieder unter bestimmten Bedingungen öffnen. So unter anderem das Technische Denkmal der Ziegelei Hundisburg.