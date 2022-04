Der Garten von Marion Stehlik in Oebisfelde bietet Vielfalt an Heidepflanzen

Vom einfachen Gemüsebeet zum Paradies für Heidepflanzen – der Garten von Marion Stehlik in Oebisfelde hat im Lauf der Jahre eine Wandlung vollzogen. Dahinter steckt viel Arbeit. Und die Liebe zur Natur.

Franziska Maak und Melanie Reinhardt sitzen oft im Garten ihrer Freundin Marion Stehlik in Oebisfelde. Die beiden holen sich hier gerne mal Tipps zur richtigen Pflege der Pflanzen oder lassen sich einfach nur inspirieren.

Oebisfelde - Erst war es ein Gemüsegarten. Ein Nutzgarten, so wie es sie zu Tausenden gibt. Dann hatte Marion Stehlik den Wunsch, aus dem 2500 Quadratmeter Gartenareal in Oebisfelde mehr zu machen. Das ist etliche Jahre her. Heute gleicht die Fläche einem Biotop aus Heidepflanzen, Gräsern und Stauden. Im Gespräch mit der Volksstimme verrät die Hobbygärtnerin nützliche Tipps.