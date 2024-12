Oebisfelde - Die Katharinenkirche in Oebisfelde war am Heiligen Abend rappelvoll und einige Besucher des musikalischen Gottesdienst um 16 Uhr suchten sich auf der Galerie noch einen Stehplatz, als die Mitglieder von All’Cantara, des Wassensdorfer Frauenchors und des Männergesangvereins Oebisfelde ihre vorreservierten Plätze einnahmen. Under der Federführung von Oliver und Michaela Wolf übernahmen diese für den diesjährigen Heiligabend die Programmgestaltung, da Pastor Wolfgang Schwarzer vor einigen Monaten in den Ruhestand gegangen war und die Nachfolge bisher noch nicht angetreten ist.

In der voll besetzten Kirche war die Stimmung ausgelassen und von Vorfreude geprägt, als das erste Lied auf der Orgel ertönte und Antje Rein und Heidrun Möllmann vom Kirchengemeinderat an das Mikrofon vor dem Altar traten und die Begrüßungsworte an die Gemeinde richteten.

Gedenken an Magdeburg

„Wir würden gerne einfach mit Vorfreude auf das Weihnachtsfest diesen Gottesdienst beginnen“, begann Antje Rein die gemeinsame Ansprache, „In Anbetracht der schrecklichen Ereignisse in Magdeburg ist diese Vorfreude aber getrübt und es mag einem fast die Lust am Feiern ganz vergehen.“ Sichtlich betroffen schilderte die Oebisfelderin die Stimmung in der Gemeinde, die das widerspiegelt, was derzeit in ganz Deutschland die Kirchengemeinden beschäftigt. Sie betonte die Wichtigkeit der Weihnachtsbotschaft und rief dann alle Anwesenden zu einer Schweigeminute auf, um den Opfern der Gewalt zu gedenken.

Heidrun Möllmann fuhr im Anschluss fort, über das Programm zu informieren. „Unser Pastor hier in Oebisfelde ist ja seit einigen Monaten im Ruhestand, und in der Zwischenzeit hatte der Kollege aus Nordsteimke hier viele Gottesdienste übernommen“, erklärt sie und fügt hinzu: „Nun ist es an Heiligabend mit drei Gemeinden etwas schwierig, allen gerecht zu werden, deshalb ist der Kirchengemeinderat vor allem Oliver und Michaela Wolf sehr dankbar, dass sie diesen Gottesdienst heute mit organisiert haben.“

Tradition und Moderne

Das Programm des Gottesdienstes war vor allem geprägt durch ein musikalisches Potpourri aus traditionellen und modernen Weihnachtslieder, die im Wechsel vom Wassensdorfer Frauenchor und dem Männergesangverein Oebisfelde sowie dem All’Cantara-Chor geschmackvoll interpretiert wurden. Auch die Instrumentalmusiker brachten eine offene Weihnachtsstimmung in die Kirche. Für ein besonderes Lächeln auf den Gesichtern der Zuschauer sorgte das traditionelle Krippenspiel der Konfirmanden, das sicherlich viele Zuschauer an ihre eigene Zeit im Konfirmandenunterricht erinnerte und an die Nervosität, die dieser Auftritt vor der gesamten Kirchengemeinde mit sich brachte. Untermalt wurde das Krippenspiel von die gesungenen Lieder der Chormitglieder.

Ortsbürgermeisterin Bogumila Jacksch (UWG) singt ebenfalls im Chor mit. Foto: Cedar Wolf

Als dieser musikalische Gottesdienst zum Ende kam, war die Sonne bereits untergegangen und die Oebisfelder machten sich auf den inzwischen weihnachtlich leuchtenden Straßen der Altstadt auf den Weg nach Hause, um gemeinsam im Kreise der Familie weiter zu feiern. Und diejenigen, die den Weg in die Kirche nicht mehr geschafft haben, wurden in den Tagen vor dem Fest in ihren Wohneinrichtungen besucht.