Weferlingen - Ein ganz besonderes Schauspiel, das nicht nur Kinderherzen höher schlagen ließ, war am Sonnabend im Flecken Weferlingen zu erleben. Der Bürgerverein hatte mit der Unterstützung der Feuerwehr, der Grundschule und unzähliger freiwilliger Helfer die Burgruine und den Platz vor dem Apotheken- und Heimatmuseum in ein einzigartiges Gruselspektakel verwandelt.

Für ihren unermüdlichen Einsatz wurden alle Beteiligten dann auch mit zahlreichen Gästen belohnt, die auch aus den benachbarten Ortschaften angereist kamen, um sich an den liebevoll gestalteten Buden in Halloweenstimmung versetzen zu lassen und dabei zu schlemmen und gemeinsam zu feiern.

„Wir sind hier in Weferlingen als Vereine alle unter dem Dachverband ,Aktivgruppe Weferlingen’ miteinander verbandelt“, erklärt Gerd Müller, der Leiter des Museums, „Keiner will alleine irgendwas machen, aber hier, für diese Veranstaltung, ist der Bürgerverein Hauptorganisator.“ Bereits zum zweiten Mal veranstaltet der Bürgerverein diesen etwas anderen Saisonabschluss für das Apotheken- und Heimatmuseum.

Nächster Halt: Weihnachtsmarkt

Im vergangenen Jahr wurde das Gruselspektakel ebenfalls mit viel Herzblut auf die Beine gestellt und kam sehr gut an. Auch in diesem Jahr ist der Ansturm enorm. „Sie sehen ja, was draußen los ist, da brennt die Bude“, freut sich Müller. Dieser Jahresausklang ist dann die vorerst letzte Veranstaltung des Jahres, die über den Bürgerverein organisiert wird. „Die nächste Veranstaltung findet wieder unter dem Dachverband der Weferlinger Aktivgruppe statt, das ist der Weihnachtsmarkt“, so Müller.

Beim Gruseln konnten alle Kinder mit ihren Kostümen mithalten. Foto: Cedar D. Wolf

Der November bedeutet für die Vereine also erst einmal, dass kräftig angepackt werden muss. Denn von den Sternen, die bald wieder Weferlingen in Adventsstimmung bringen sollen, bis hin zum Herrichten der Buden für den Weihnachtmarkt – nichts läuft ohne die freiwilligen Helfer. „Wir sind ein Kern von 12 bis 14 Leuten, aber Mitglieder sind wir um die 50“, erklärt Müller und fügt hinzu: „Der Jüngste, den wir haben, ist 16, Leonard Grebe, der macht unsere Social-Media-Kanäle.“ Und der junge Content-Manager, der vom MTV Weferlingen zum festen Kern gestoßen ist, betreut nicht nur die Facebook-, WhatsApp- und Instagram-Kanäle, sondern steht auch an der Dosenwurf-Bude. „Ich freue mich vor allem, dass wir diesmal so viele Menschen auch in meinem Alter hier haben“, freut sich der junge Weferlingen.

Auch für die kommenden Veranstaltungen kann die Aktivgruppe Weferlingen auf Unterstützer wie Grebe zählen und genau dies begrüßen die langjährig Aktiven wie Müller. „Eine Homepage ist für uns natürlich auch wertvoll, aber jüngere Menschen die schauen lieber auf anderen Kanälen“, betont der passionierte Museumsleiter.