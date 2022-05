Fahrrad-Diebstahl Fahrrad-Diebstahl in Oebisfelde mit Happy-End

Vor einer Woche berichtete eine Oebisfelderin darüber, dass ihr Fahrrad am Bahnhof gestohlen wurde. Die 63-Jährige hat sich in ihrer Verzweiflung an die Volksstimme gewendet, in der Hoffnung, dass der Dieb ihr Zweirad wieder am Bahnhof abstellt. Nun gibt es Neuigkeiten zu dem Fall.