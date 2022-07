Feuerwehr Buchhorst erreicht beim Inselpokal Platz sechs in der Disziplin Löschangriff Nass

Groß ist die Euphorie bei den Kameraden in Buchhorst, als sie erfahren, dass sie einen Startplatz beim Inselpokal bekommen haben.

Oebisfelde/Poel - Der Inselpokal Poel gehört mit zum größten Feuerwehrsportwettkampf in der Disziplin Löschangriff Nass. Dementsprechend groß die Euphorie bei den Kameraden in Buchhorst, als sie erfahren, dass sie einen Startplatz bekommen haben. Am 11. September war es soweit: Das Wettkampfteam der Freiwilligen Feuerwehr Buchhorst musste sich beweisen.