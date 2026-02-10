Wenn im Winter alle paar Jahre wieder die Bürger selbst die Schneeschaufel ergreifen und die Gehwege räumen, kommt die berechtigte Frage auf, wofür die Grundsteuer eigentlich gezahlt wird.

Frust wegen Räumung: Mal an einer anderen Steuerschraube drehen (Kommentar)

Oebisfelde-Weferlingen. - Juristisch ist die Lage eindeutig: Die Pflicht zum Räumen der Gehwege im Winter liegt bei den Grundstückseigentümern und hat absolut nichts mit der Grundsteuer zu tun. Politisch-emotional wird diese Thematik aber oft vermischt. Viele stellen sich die berechtigte Frage: „Wenn wir schon Grundsteuer zahlen, die eigentlich die Kosten der Kommune abdecken soll, wieso müssen wir dann den kommunalen Gehweg räumen?“