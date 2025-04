Geschwister-Scholl-Straße Diebe wollen Geld aus Spielhalle in Oebisfelde erbeuten - und zerstören Automaten komplett

Diebe haben beim Versuch, einen Spielautomaten in der Geschwister-Scholl-Straße in Oebisfelde in der Börde zu öffnen, einen gewaltigen Schaden angerichtet. Nun bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.