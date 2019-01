Ihre ersten beiden Treffer zentral in die Mitte schoss die erst 13-jährige Lara Grabow von der Jugendfeuerwehr Oebisfelde. Ihre gesamte Trefferserie weckte die Aufmerksamkeit der Gilde-Sportschützen – das roch nach Nachwuchs. Foto: Harald Schulz

Erfolgreich verlief der Tag der offenen Tür der Gilde Oebisfelde. Vorsitzender Harry Bullan bezeichnete den Aktionstag als Volltreffer.

Oebisfelde l Die Angebote von sportlichem Schießen für Jugendliche und Erwachsene sowie zwei Vorstellungen vom Puppentheater James Noldin erbrachten einen über Erwarten großen Andrang an Besuchern. Das Schützenheim war bei den zwei Nachmittagsvorstellungen rappelvoll. Bei der spannenden Geschichte um den kleinen Feuerwehrmann Sam und seine Freunde beim Einsatz gegen ein Feuer fieberten vor allem die jüngsten Zuschauer mit. Die Anspannung war den jüngsten Gästen ins Gesicht geschrieben, denn sie alle wollten ja dem kleinen und tapferen Feuerwehrmann helfen.



Apropos „kleiner Feuerwehrmann Sam“: Die seit gut einem Jahr bestehende feste Bande zwischen der Oebisfelder Feuerwehr und der Schützengilde der Allerstadt wurde Sonnabend erneut bestärkt. Die Nachwuchsabteilung war in starker Abordnung und mit der Kinderfeuerwehr angerückt – da trugen die Vorstellungen vom Kasperltheater ein Übriges dazu.



Der Anziehungspunkt schlechthin an diesem Tag der offenen Tür waren jedoch die Offerten, mit einer der Sportwaffen die eigene Treffgenauigkeit zu testen. Erwachsene durften dies mit dem Kleinkalibergewehr an den Schießständen im Beisein der Aufsichten Hartmut Rother und Colette Kolbe ausprobieren. Das wurde ihnen und Jugendlichen auch mit den Sportwaffen der Kategorie Luftgewehr ermöglicht.



Diese Probeschüsse als Trefferserie ermöglichten den Standaufsichten – mit dabei waren ebenso die Gilde-Mitglieder Burkhard Jaap und Florian Christinnecke – Ausschau nach Nachwuchstalenten zu halten. Und mit der 13-jährigen Laura Grabow scheint sich solch ein Talent am Sonnabend gezeigt zu haben. Musste die Jugendliche im vergangenen Jahr noch aus Altersgründen das Schießen lediglich beobachten, so landete der Teenager am Sonnabend mit dem Luftgewehr bei den ersten beiden Schussabgaben jeweils Treffer ins Zentrum der Zehnerscheiben. Auch alle weiteren Treffer schlugen dicht neben der Zehn ein.



In diesem Zusammenhang informiert Vorsitzender Bullan, dass die Sportschützen der Gilde jeweils freitags ab 17 Uhr auf der Schießanlage im Schützenheim trainieren. Bullan: „Nicht nur über das Kommen von Lara Grabow wären wir zukünftig überaus erfreut. Auch jeder andere Gast, der sich für das sportliche Schießen interessiert, ist beim Training willkommen.“



Standaufsichten

Für die jüngsten Gäste hielten die Standaufsichten zusätzlich ein besonderes Sportgerät bereit, mit dem der scharfe Schuss simuliert, wobei aber auch eine eindeutige Trefferanzeige garantiert wird. Diese Trainingswaffe ist das Lichtpunktgewehr. Unter Einhaltung der Sicherheitsstandards durften dann auch Kinder im Grundschulalter die Zehnerscheiben (licht-)punktgenau anvisieren.



„Dieser Tag der offenen Tür hat sicherlich durch den Mix zwischen kindgerechter Unterhaltung und den Einblicken in den Schießsport verdeutlicht, dass wir als Schützengilde die Tradition und das Neuzeitliche mit Wertschätzung verbinden“, so das Fazit vom Gilde-Vorsitzenden Bullan.