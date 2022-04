Gilt in Oebisfelde-Weferlingen bald eine Ruhezeit von 20 bis 6 Uhr?

Am 31. Dezember dieses Jahres tritt die derzeit gültige Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Oebisfelde-Weferlingen außer Kraft. Eine Neue wird gerade erarbeitet. Dabei geht es auch um die Ruhezeit.

Oebisfelde/Weferlingen - Am 31. Dezember dieses Jahres tritt die derzeit gültige Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Oebisfelde-Weferlingen außer Kraft. Eine Neue muss her. Und die wird gerade erarbeitet. Ein komplizierter Vorgang, mit dem sich am Dienstagabend auch der Ortschaftsrat Oebisfelde beschäftigte.