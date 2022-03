Heimatverein Oebisfelde empfängt Staatssekretär Putz

Oebisfelde - Der neue Staatssekretär für Kultur des Landes Sachsen-Anhalt, Sebastian Putz, hat sein Versprechen eingelöst und am Donnerstag den Heimatverein Oebisfelde besucht. Dessen Vorsitzender Ulrich Pettke hatte zum „Fest der Begegnungen“ am 3. Oktober am ehemaligen Grenzkontrollpunkt Marienborn die Gunst der Stunde genutzt, und Putz, der an diesem Tag auch zugegen war, auf eine Unkenntnis seitens der Staatskanzlei hingewiesen.