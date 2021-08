Umweltschutz Henkelpott ersetzt Becher aus Weichplaste

Die Fußballer des 1. FC Oebisfelde gehen mit der Zeit und tuen etwas für die Umwelt. Sie geben Getränke am Spielfeldrand künftig in Mehrwegbechern aus. Die Einmalbecher aus Weichplastik sind dann tabu. Am Sonntag ist Premiere.