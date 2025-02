Hörsingen - „Vor 70 Jahren fing alles an, ganz klein in der Gaststätte nebenan“, begrüßt Zeremonienmeister Fynn Kasimir im Jubiläumsjahr die Gäste im Saal. Auch Sitzungspräsidentin Jennifer Krüger erinnert an die Anfänge des Hörsinger Karnevalvereins (HKV) 1955, damals aber noch nicht mit so großem Publikum, blickt sie zurück. Seitdem ist der HKV mit seinem Schlachtruf „Hössig, man tau“ nicht mehr zu bremsen. Immer wieder erklingt der Ruf auch in den drei Prunksitzungen im Jubiläumsjahr.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.