Sportplatz Katastrophale Weitsprung-Anlage auf Oebisfelder Sportplatz

Ein Teil des Sportplatzes in Oebisfelde ist in einem desolaten Zustand. Vor wenigen Monaten wurde sogar die Sprunganlage gesperrt. Seitdem ist nichts passiert. Statt Abhilfe zu schaffen, schiebt die Stadt den Schwarzen Peter hin und her. Ein aktueller Lagebericht.