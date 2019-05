Beste Unterhaltung zum Mitmachen bot der Oebisfelder Kulturverein Castrum mit den beiden Kino-Abenden zum Thema Piraten.

Oebisfelde l Das Castrum-Konzept für die Piraten-Filmabende mit Mitmachangebot und Gewinnchance ging trotz nasskalter Witterung am Freitag wie Sonnabend auf. Die Organisatoren agierten gleichzeitig als szenisch gelungene Stationsleiter und Servicekräfte auf dem Freiluftareal und im Showroom des Oebisfelder Event- und Medienunternehmens Nordsound im Gewerbegebiet West. Zur der jeweiligen Veranstaltung gehörte ein amüsant-anspruchsvoller Wettbewerb, Typisches aus der Klabautermann-Kombüse und der Kino-Welterfolg „Fluch der Karibik“.

Höhepunkt beider Veranstaltungsabende war der Filmklassiker „Fluch der Karibik“, der über die Großleinwand flimmerte. Doch es waren nicht nur die spektakulären Szenen des Filmstreifens mit Johnny Depp als Captain Jack Sparrow in einer der tragenden Hauptrollen, die dem Castrum-Publikum eine unterhaltsame wie spannende Zeit garantierten. Draußen vor dem Showroom hatten die Castrum-Piraten und -bräute mehrere Stationen aufgebaut, die es galt, bestmöglich zu absolvieren. Dafür hatten die Veranstalter der Kino-Abende jeweils drei Hauptpreise in Aussicht gestellt.

Allesamt waren die Piraten-Prüfungen amüsante Herausforderungen, die es bei genauer Betrachtung jedoch in sich hatten: Wohl keiner der Teilnehmer hatte persönlich jemals versucht, sitzend in einer Badewanne einen an einem dünnen Seil befestigten ankerähnlichen Gegenstand mit gezieltem Wurf in einen zirka sieben Meter entfernten Behälter zu versenken. Und ebenso verhielt es sich beim „Rumfassrollen“. Dabei galt es, ein Fass binnen einer Minute nur mit Hilfe einer Stange durch einen Parcours zu treiben, noch dazu, das Holzfass über eine klapprige Wippe zu bugsieren.

Bilder Ein Rumfass der Castrum-Piraten galt es, binnen einer Minute über einen kniffligen Parcours zu bugsieren. Foto: Harald Schulz



Die größte körperliche Anstrengung, was Geschicklichkeit und Konzentration betraf, war beim „Plankenlauf“ erforderlich. Die Anwärter für eine Aufnahme als Pirat oder Piratenbraut mussten mit einer Balancierstange, an den Enden befand sich jeweils ein Apfel lose in einer flachen Schale, den Marsch über einen Baumstamm schaffen, dabei zusätzlich Hindernisse übersteigen. Die gesamte Prüfungsaufgabe musste möglichst schnell, ohne vom Baumstamm abzurutschen und mit beiden Äpfeln in der Schale absolviert werden. Die finale Prüfung lautete „Piraten raten“. Im Showroom wieder angelangt, galt es, die Namen von legendären Piratenkapitänen den jeweiligen Portraitfotos zuzuordnen. Eine Herausforderung für die Quizteilnehmer, noch dazu mit überraschenden Zuordnungen, wie die Ergebnisse aufzeigten.

Wie Castrum-Vorsitzender Oliver Wolf befand, ist der Zuspruch für solche Veranstaltungen ungebrochen. Die Auswahl an Filmklassikern, thematischen Mitmachaktionen und das kulinarisch auf den Filmabend abgestimmte Angebot überzeugen, mit dabei sein zu wollen.