Es geht um einen Antrag des landwirtschaftlichen Betriebes in Hödingen auf Erweiterung der Kapazitäten. Ortschaftsrat und Bauausschuss haben das Vorhaben abgelehnt. Jetzt steht die Entscheidung des Stadtrates an.

Massentierhaltung in Hödingen: Aus einst 400 Kühen werden 1315 Rinder

Transparente mitten im Dorf weisen auf das Problem hin, das die Hödinger beschäftigt, das auch spaltet. Hier geht es um die anvisierten Rinderzahlen für die Anlage in Ortsnähe.

Hödingen. - Der Stadtrat der Einheitsgemeinde soll in seiner Sitzung am 7. Mai über den Antrag eines landwirtschaftlichen Betriebes in Hödingen auf Erweiterung der Kapazitäten entscheiden.