Seniorentreffen Nach langer Corona-Pause treffen sich die Senioren in Breitenrode erstmals wieder zum gemütlichen Plausch

Fast ein Jahr ist es her, dass sich die Senioren gemeinsam in gemütlicher Atmosphäre zu einem Kaffeeplausch getroffen haben. Dementsprechend groß war die Wiedersehensfreude am Mittwochnachmittag im Hotel Hildebrandt.