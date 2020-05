Er ist nahe Weddendorf (Landkreis Börde) fleißig am Werkeln. Sogar ein PVC-Rohr hat Meister Biber eingebaut.

Weddendorf (jpi) l Dass Biber als hervorragende Baumeister gelten, können Spaziergänger oder Radfahrer, die in der Nähe des Weddendorfer Angelteichs unterwegs sind, hautnah verfolgen. Denn im am Teich entlang fließenden Graben in Richtung Gänseweide hat sich der pelzige Nager eine Burg errichtet. Nicht erst vor kurzem, sondern schon vor geraumer Zeit hat der Vegetarier dort sein Domizil aufgeschlagen.

Dass er dabei auch fleißig am Arbeiten ist, wird an den zahlreich gefällten Bäumen, die am Graben stehen, deutlich. Zu sehen ist Meister Biber aber höchst selten, denn er gilt als ausgesprochen scheu. Seine Nage- aktionen geschehen daher überwiegend in der Dunkelheit. Der Biber galt in der Vergangenheit in weiten Teilen Europas als ausgerottet. Vor allem sein Fell war begehrt. Aufgrund intensiver Schutzmaßnahmen haben sich die Bestände mittlerweile erholt

