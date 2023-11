Was planen Mitarbeiter des Biosphärenreservats in Oebisfelde 2024? Welche Rolle spielen regionale Musikgruppen? Und warum zieht Hexe von Kunrau nach Velsdorf?

Oebisfelde. - Auf ein ereignisreiches Jahr voller Aktionen können Naturfreunde im Drömling zurückblicken. „Wir hatten 2023 etwa 50 unterschiedliche Veranstaltungen mit mehr als 7.000 Besuchern, die Schulklassen mitgezählt. Dazu gehören auch die Termine der Akteure, wie die Mitglieder der Arbeitsgruppe ,Rund ums Pferd’, unsere Partnerbetriebe und die Freiwilligen. Auch die Landschafts- und Naturführer waren scheinbar unermüdlich unterwegs, um den Menschen der Region die Schönheit und die Kostbarkeiten des Drömlings näher zu bringen“, sagt Sabine Wieter, Mitarbeiterin der Biosphärenreservatsverwaltung in Oebisfelde.

2023 stand für die Mitarbeiter und Akteure des Reservates ganz im Zeichen der UNESCO-Anerkennung. Höhepunkt war das Drömlingsfest auf dem Gelände von Schloss Kunrau mit der krönenden Übergabe der Anerkennungsurkunde.

Die Angebote des Reservates wurden mit besonderen Themen bereichert, angefangen von Gesundheits- und Kräuterwanderungen über Schatzsuchen bis hin zum Bildungsurlaub . Neu im Terminkalender waren die Regionalmärkte in der Scheune auf dem Mariannenhof in Etingen. Dort präsentierten sich die Partnerbetriebe und ihre Produkte. „Die Märkte waren ein toller Erfolg. Kontakte knüpften die Unternehmer untereinander. Auch Gaststättenbetreiber zeigten ihr Interesse, einige Produkte aus der Region mit in ihr Angebot aufzunehmen“, zieht Sabine Wieter Bilanz. Sie versichert, dass es auch künftig zwei Mal im Jahr diese Präsentation in der Scheune geben wird.

Das Drömlingsfest findet alle zwei Jahre statt. „Deshalb wollen wir im nächsten Jahr unter dem Motto ,Natur Kultur pur’ kleinere Veranstaltungen anbieten. Da ist zum Beispiel die Idee, dass wir regionalen Musikgruppen die Möglichkeiten geben, Konzerte an besonderen Orten zu veranstalten. Dazu laufen bereits Gespräche mit neuen Akteuren“, blickt die Reservatsmitarbeiterin voraus.

Im nächsten Jahr wird es für die Besucher der Veranstaltungen in Kämkerhorst schwierig, denn erst wird die Brücke über den Friedrichskanal erneuert und dann stehen die Arbeiten an der Ohrebrücke in Kämkerhorst an. „Wir wollen deshalb vermehrt Exkursionen an anderen Orten - wie in Rätzlingen und in Buchhorst - anbieten“, erklärt Sabine Wieter.

Kinderbuchautorin gibt Rätsel auf

Kinderbuchautorin Nicole Schaa ist auch bei den Drömlingsfesten dabei. Foto: Anett Roisch

Außerdem soll – nach Wieters Ausführungen – der magische Rätselpfad, der ursprünglich auf dem Gelände vom Schloss Kunrau war, in Velsdorf wieder aufgebaut werden. Kinderbuchautorin Nicole Schaa aus Wolfsburg schrieb die Geschichte von der Bruchwaldhexe und entwickelte auch die Rätsel dazu. „Randalierer hatten schon zwei Mal den Pfad zerstört. Wir haben beschlossen, ihn dort nicht wieder zu errichten“, so Sabine Wieter. Ideal für die Märchenwelt sei das Waldstück – ein Flächennaturdenkmal in der Nähe des Velsdorfer Sportplatzes. Um dieses geschützte Biotop benutzen zu können, würde es bereits eine Genehmigung von der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Börde geben. Mit Beginn der Saison 2024 soll der magische Pfad ins Hexenreich eröffnet werden.

Nachdem der Lebendige Adventskalender im vergangenen Jahr viel Resonanz fand, gibt es nun eine Neuauflage.

1. Dezember: 16 Uhr; Unter dem Motto „Spiel und Spaß, Trank und Speis bei der Feuerwehr wird es für die ganze Familie heiß“ in Oebisfelde. 18 Uhr; Gäste können beim Backen von Baumkuchen in der Schaubäckerei von Denni Nitzschke in Calvörde zuschauen

2. Dezember: 16 Uhr;Weihnachtsmarkt auf dem Schaf- und Geflügelhof der Familie Sue in Eickendorf; 18 Uhr; Weihnachtsbaumerleuchten auf Europawiese in Böckwitz

3. Dezember: 15 Uhr; Sockenaufhängen für den Nikolaustag und ein gemütliches Beisammensein für Alt und Jung auf dem Hof der Familie Wieter in Kathendorf

4. Dezember: 16 Uhr; Adventsgrillen mit Glühwein auf dem Bauernhof der Familie Dettmer in Belsdorf

5. Dezember: 16 Uhr; Vorweihnachtliches in der Kita „Spetzenpieper“ in Wegenstedt

6. Dezember: 17 Uhr; es gibt eine musikalische Überraschung mit einem Kinderprogramm in der Katharinenkirche in Oebisfelde

Kontakt: Wer an einer der Veranstaltungen teilnehmen möchte, sollte sich ein paar Tage vorher bei Sabine Wieter von der Reservatsverwaltung unter Telefon 039002/85011 oder per Mail unter Sabine.wieter@biores.mwu.sachsen-anhalt.de anmelden.