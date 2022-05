Oebisfelde-Weferlingen: Landwirt will Gärreste-Behälter in Eickendorf und Everingen bauen

In derartigen Silos werden die Rückstände, die in einer Biogasanlage anfallen, gelagert. Zwei solcher Gärrestebehälter möchte ein Landwirt bei Eickendorf und Everingen aufstellen. Allerdings ohne Abdeckung, wie jetzt bekannt wurde.

Eickendorf/Everingen - Die Preise für Strom, Gas und Öl gehen durch die Decke. Erneuerbare Energien sind gefragt wie nie. Wind und Solar sollen die Wende einleiten. Aber auch in Biogas-Anlagen wird grüner Strom produziert. Nur haftet denen ein Schmuddel-Image an. Den Gestank von Gärresten will keiner in unmittelbarer Nachbarschaft haben.