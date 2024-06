Die Jugendbegegnungsstätte in Oebisfelde ist seit März geschlossen, weil das Personal in die Kindertagesstätten umgesetzt wurde. Ende Juli soll sie erst einmal wieder öffnen, doch ihre Zukunft bleibt ungewiss.

Etwas verloren steht das Jugendmobil vor der Jugendbegegnungsstätte in Oebisfelde. Die Einrichtung ist derzeit geschlossen, soll im Juli aber wieder geöffnet werden.

Oebisfelde - Rund 14.000 Menschen leben in der Einheitsgemeinde, knapp 5.000 davon in Oebisfelde. Die Jugend hat aber derzeit keine verlässlichen Freizeitangebote, denn ihre Begegnungsstätte in Oebisfelde musste im März übergangsweise schließen.