Bürgersingen Oebisfelder singen sich mit Liedern durch die Pandemie

Wieder ein Bürgersingen in Oebisfelde – lange musste die Aktion bedingt durch Corona – pausieren. Doch angesichts steigender Inzidenzen fiel die Resonanz am Sonnabend in der Gaststätte „Zur Quelle – bei Papi“ eher verhalten aus.