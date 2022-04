Oebisfelderin eröffnet Weddingmanufaktur - dann kam Corona

Im Januar 2020 hat die 33-jährige Anne-Katrin Blanck den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. In Oebisfelde eröffnete sie eine Weddingmanufaktur. Dann kam Corona. Und damit ganz neue Herausforderungen.

Anne-Katrin Blanck hat sich ihren Traum erfüllt und eine Weddingmanufaktur in Oebisfelde eröffnet.

Oebisfelde - Anne-Katrin Blanck hat alles auf eine Karte gesetzt. Den Job in der Pflege kündigt sie zum Dezember 2019 und absolviert ein Online-Seminar zum Thema Hochzeit (Weddingplanung) bei der Industrie- und Handelskammer (IHK). Zeitgleich beginnen die Umbauarbeiten in ihrem Wohnhaus in Oebisfelde. Im Erdgeschoss, wo vorher die Großeltern wohnten, soll ein Laden entstehen. Die Eröffnung ist für Mai 2020 geplant. Doch wegen Corona verschiebt sich der Termin um einige Monate.