Aktionen Paten werden für den Naturschutz im Drömling gesucht!

In Kathendorf werden Nistkästen angebracht, in Etingen Klotzbeuten für Bienen gebaut und in Niendorf Weiden geköpft. Sabine Wieter vom UNESCO-Biosphärenreservat erklärt, wie sich Menschen für den Schutz der Tiere und Pflanzen einsetzen können.