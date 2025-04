Immer wieder kommt es in Hödingen zu Schmiereien an Hauswänden. Doch mittlerweile treiben die Täter auch an anderen Orten im Dorf ihr Unwesen. Jetzt wurde Anzeige erstattet.

Hödingen. - In den vergangenen zwei Jahren wurden in Oebisfelde-Weferlingen vermehrt Fälle von Vandalismus, insbesondere Graffiti-Schmierereien, festgestellt. Doch nicht nur im Stadtgebiet von Oebisfelde, wo viele Fußballfans sich regelmäßig an den Wänden verewigen, sondern auch auf den Dörfern nimmt die Sprühproblematik langsam zu. Ob Wände von privaten und öffentlichen Gebäuden, Wahlplakate oder Kinderspielplatz – die selbsternannten „Künstler“ machen vor nichts Halt. In Hödingen haben sie auch wieder zugeschlagen und sich gleich an mehreren Stellen „verewigt“.