In Weferlingen in der Börde ist ein Autofahrer mit einer unglaublichen Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Das bemerkte auch die Polizei.

20-Jähriger in Weferlingen mit unglaublicher Geschwindigkeit unterwegs

Ein 20 Jahre alter Mann war mit einem Bleifuß in Weferlingen in der Börde unterwegs. Bis ihn die Polizei stoppte. Symbolbild:

Weferlingen (vs) - Mit einer unglaublichen Geschwindigkeit ist ein Autofahrer in der Nacht zum Dienstag auf der Landstraße in Weferlingen unterwegs gewesen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach fuhr ein 20 Jahre alter Mann mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch einen Kreisverkehr in Weferlingen und verließ anschließend die Ortschaft in Richtung Walbeck. Auf der Landstraße soll der Mann auf bis zu 160 Stundenkilometer beschleunigt haben.

In der Ortslage Walbeck hätten die Kollegen das Fahrzeug letztendlich anhalten und einer Kontrolle unterziehen können, heißt es. Bei dem 20-jährigen sollen mehrere Tests zur Fahrtauglichkeit durchgeführt worden sein. Einer davon schlug offenbar positiv auf Amphetamine an. Außerdem habe der Mann mehrere Tüten Cannabis dabei gehabt.

Der 20-Jährige kam ins Krankenhaus.