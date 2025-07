Hörsingen - Der Hörsinger Blaskapelle steht ein runder Geburtstag ins Haus. Seit 70 Jahren wird im Dorf gemeinsam musiziert.

Zu ihrem Jubiläum wollen es die Hörsinger Musikanten richtig krachen lassen. Deshalb haben sie tolle musikalische Gäste eingeladen – die Siebenbürger Blaskapelle aus Wolfsburg, die Blaskapelle Jübar, die Blaskapelle Breitenrode, die Haldensleber Blächbraatzenmjusick, die Flechtinger Schalmeienkapelle und die Brassband Just Bock aus Hagenburg. Mit dem Jubilar, der Hörsinger Blaskapelle, treten am 23. August also sieben hochkarätige Ensembles an, um Musikfreunden einen unvergesslichen Nachmittag zu präsentieren. Um 13 Uhr soll es an dem Sonnabend beim Bläsertreffen im und am Kultursaal in Hörsingen losgehen.

Ausflug in die Geschichte der Kapelle

Jedes Ensemble werde etwa eine halbe Stunde lang spielen, kündigt Marcus Mehne, der gemeinsam mit Mario Purps die Kapelle leitet, an. Dabei können sich die Zuhörer auf viel Abwechslung einstellen, denn jede Kapelle hat ein anderes Repertoire. Zum Abschluss jedoch wollen sie alle zusammen anstimmen. Ausgewählt haben sie dafür die „Fuchsgraben-Polka“ von den Egerländer Musikanten, das „Steigerlied“, das wohl die meisten mitsingen können, wenn es heißt „Glück auf, der Steiger kommt“, und dann noch „Bis bald, auf Wiedersehen“, die Polka, die Ernst Mosch mit seinen Musikanten bekannt gemacht hat.

Dieses Foto von 1955 - aus dem Gründungsjahr der Blaskapelle - zählt zu den Schätzen im Album der Hörsinger. Foto: privat

Jennifer Krüger wird beim Geburtstagsfest auf die Geschichte der Kapelle zurückblicken und die anderen Ensembles vorstellen. Darüber freuen sich die Musiker ganz besonders, denn Jennifer Krüger ist die Sitzungspräsidentin des Hörsinger Karnevalvereins, der genau so alt ist wie die Blaskapelle. Verein und Kapelle sind von Anfang an eng verbunden. Die Veranstaltungen der Karnevalisten werden alljährlich von der Kapelle begleitet.

Musik vereint Väter und Söhne

Zum Jubiläum haben die Musiker mal wieder die alten Fotoalben hervorgeholt. Zumindest Peter Müller wird dann direkt fündig, denn Otto Müller, sein Vater, gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Kapelle. Die Kapelle ist einst in der Kneipe entstanden. Möglich wurde das aber nur, weil viele Hörsinger schon als Kinder beim Pastor gelernt hatten, ein Instrument zu spielen. Jennifer Krüger kann also tief in die Geschichte eintauchen.

Zur Geschichte kommt aber eine sehr intensive Gegenwart, denn die Hörsinger sind mit ihrer Blasmusik gefragt. Alle paar Wochen sind sie unterwegs, um auf Festen zu spielen.

Auch der dreijährige Fritz will einmal ein toller Musiker werden. Foto: privat

Und um die Zukunft müssen sie sich wohl auch nicht unbedingt Sorgen machen. Gerade kehrt nach mehreren Jahren ein Waldhorn-Spieler wieder zur Kapelle zurück. Und einige junge Leute haben die Kapelle für sich entdeckt. Nicht nur bei Marcus Mehne spielt inzwischen der Sohn mit. Holger Heise, der das Flügelhorn bläst, scheint seine Liebe zur Musik auch weiterzugeben. Der achtjährige Michel lässt sich gern vom Papa zeigen, wie die Töne aus dem Blech kommen. Und ganz begeistert ist der dreijährige Fritz, der zwar noch nicht spielen kann, aber mit dem Instrument vorm Mund immer fleißig mitmacht und fast alle Lieder schon auswendig singen kann.

Ungebrochene Liebe zur böhmischen Blasmusik

Die Hörsinger lieben die böhmische Blasmusik, hoch im Kurs stehen Polkas wie „Böhmische Liebe“ und „Böhmischer Traum“. Aber auch ältere Titel wie „Wir Musikanten“, „Die Fischerin vom Bodensee“ oder „Drei weiße Birken“ kommen beim Publikum immer wieder gut an, wissen die Männer und Frauen. Und die spielen sie auch gern.

Beim großen Bläsertreffen soll übrigens der Tag gemütlich mit DJ Commander ausklingen. Mit Tanz für jung und alt, wie es früher hieß, sagen die Musiker. Sie freuen sich auf ein tolles Geburtstagsfest. Der Eintritt kostet acht Euro. Karten gibt es übrigens mittwochs von 18 bis 20 Uhr im Übungsraum in Hörsingen an der Hagenstraße 41a.