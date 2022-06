Sanierung im Bahnhof Oebisfelde gestartet

Im Erdgeschoss des Bahnhofsgebäudes in Oebisfelde stehen 720 Quadratmeter Gewerbefläche zur Verfügung. Was bisher fehlte, waren Interessenten. Nun gibt es Pläne, dass zumindest ein Teil der Verwaltung dort einziehen könnte.

Im Erdgeschoss des Bahnhofsgebäudes in Oebisfelde stehen etwa 720 Quadratmeter Gewerbefläche zur Verfügung. Bisher hatte sich kein Interessent dafür gefunden. Doch das könnte sich jetzt ändern.

Oebisfelde - Aufmerksamen Beobachtern dürfte es aufgefallen sein: Es tut sich was am Bahnhofsgebäude in Oebisfelde. Der Investor, die Bayerische Liegenschaften Portfolio OHG hatte das Objekt vor fünf Jahren erstanden, hat mit den Sanierungsarbeiten begonnen.