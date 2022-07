Silber für Tom Stottmeister in Bösdorf

Viel Staub wirbelten Tom Stottmeister und sein Vater Jörg mit der zwölfjährigen Stute Cassie beim Marathon auf. Auf der etwa elf Kilometer langen Strecke galt es sechs Hindernisse zu bewältigen. Am Ende schafften sie es auf Platz zwei in der Gesamtwertung.

Bösdorf - Gegen 15 Uhr fährt Tom Stottmeister am Sonntagnachmittag mit seinem Einspänner in den Hindernisparcours ein. Mit auf dem Kutschbock seine Mutter Kathrin. Aktuell liegt er mit seinem Pferd Cassie in der Gesamtwertung auf Platz zwei. Noch hat er eine Chance auf den Meistertitel. Gebannt verfolgen die Zuschauer das Geschehen auf dem Platz. Ein Raunen, als Cassie plötzlich die Vorderbeine nach oben streckt. Fast sieht es so aus, als wollte das Pferd ausbrechen. Doch der 21-Jährige behält die Nerven und bringt den Einspänner gleich wieder auf Kurs. Fehlerfrei beendet Tom Stottmeister die Runde. Mit 113,67 Punkten in der Gesamtwertung liegt er am Ende auf Platz zwei.