„Stadt verkommt im Dreck“ - CDU-Fraktionschef in Oebisfelde-Weferlingen fordert klare Richtlinien

Mitarbeiter von Entsorgungsfirmen (hier ein Symbolbild) haben in Oebisfelde gut zu tun. Vor allem die CDU-Fraktion beklagt die zunehmende Vermüllung in der Stadt.

Oebisfelde/Weferlingen - Über eine neue Gefahrenabwehrsatzung wurde in den vergangenen Monaten heiß diskutiert. Ortschaftsräte und Ausschüsse der Stadt Oebisfelde-Weferlingen haben sich ausgiebig damit beschäftigt. Dabei wurden allerdings einige Punkte, die die CDU-Fraktion dazu beantragt hatte, außer Acht gelassen.

Dementsprechend sauer zeigte sich deren Fraktionsvorsitzender Marc Blanck während der jüngsten Stadtratsitzung. Die Christdemokraten wollten mit der neuen Verordnung klare Richtlinien zu Verunreinigungen, Vermüllung und Vandalismus definiert haben, um bei etwaigen Verstößen mit entsprechend abschreckenden Ordnungsgeldern reagieren zu können. Doch davon ist in den Entwurf der neuen Satzung nichts eingeflossen. „Die Stadt verkommt in Dreck und Müll. Und nicht ein Punkt unseres Antrages ist umgesetzt“, monierte Blanck. Aus diesem Grund zog er den Antrag zurück. Mit dem Versprechen, das Thema erneut in den Stadtrat einzubringen. Sabine Bastigkeit von den Linken befürwortete das. An die Verwaltung richtete sie den Hinweis, wenn der neue Antrag vorliege, abzuklären, was rechtlich möglich ist, um die Forderungen mit aufzunehmen.

Detlef Meyer, Chef des Ordnungsamtes, betonte, dass die erarbeitete Vorlage sowie der Antrag der CDU allen bekannt gewesen sei. Der Ortschaftsrat Oebisfelde hatte in der Tat den Wunsch geäußert, die Sicherung von leerstehenden Gebäuden und Ruinen in die Gefahrenabwehrverordnung mit aufzunehmen. Dafür sei jedoch laut Ordnungsamtsleiter Meyer der Landkreis zuständig. Die Aufnahme dieser Punkte sei somit nicht rechtmäßig.

Lange Debatten verlaufen fast ergebnislos

Auf Empfehlung des Hauptausschusses sollte die neue Satzung auch im Absatz, bei dem es um offene Feuer im Freien geht, um folgenden Satz ergänzt werden: „Ausnahmen zum Anlegen und Unterhalten von Oster-, Mai-, Lager- oder anderen offenen Feuern sind genehmigungspflichtig.“ Dies sei jedoch nach Ansicht der Fachaufsicht des Landkreises Börde nicht möglich. Der Punkt sei zudem unter einem anderen Paragrafen aufgeführt.

Mit dem Wunsch der SPD, die Ruhezeit von 20 bis 6 Uhr einzuführen, konnte sich die Mehrheit der Mitglieder nicht anfreunden.

Am Ende fasste Martin Herrmann vom Ortschaftsrat Walbeck es kurz und knackig zusammen: „Zeit, Feuer, Ordnung und Sauberkeit“ – das seien die wesentlichen Punkte gewesen, die in der neuen Satzung Berücksichtigung finden sollten, und über die alle Ausschüsse und Ortschaftsräte monatelang diskutiert hätten. Mit dem Ergebnis: Trotz zahlreicher Debatten bleibt irgendwie fast alles beim Alten. Auch die aktuelle Ruhezeit von 22 bis 6 Uhr wird im nächsten Jahr weiter gelten.

Mehr Ordnung und Struktur

Angesichts dieser Tatsache sprach Marc Blanck ein Thema an, das er vor einem Jahr bereits per Antrag eingebracht hatte. Dabei geht es um Ordnung und Struktur. Die Organisation sowie Terminierung sämtlicher Ausschüsse brauche endlich ein „vernünftiges Korsett und eine Tagungsstruktur“, lautet seine Forderung. Nur so könnten die Mitglieder, die alle ehrenamtlich in der Kommunalpolitik arbeiten, effektiv zusammenarbeiten. Allein drei Sitzungen im Monat des Bau- und Vergabeausschusses seien für viele Mitglieder, die meist noch voll berufstätig sind, schwer zu stemmen, fügte Sabine Bastigkeit hinzu. Oftmals sei zu wenig Zeit, um sich auf Sitzungen vorzubereiten, kritisierte sie.

Blanck will eine vernünftige Regelung und hat beantragt, dies zur kommenden Sitzung des Stadtrates auf die Tagesordnung zu nehmen. Sätze seitens der Verwaltung: „Wir können ja, wir haben versucht, aber es klappt nicht immer“ sollten künftig wegfallen, dafür aber die Forderungen der Mitglieder mehr Gehör finden als bisher.

Die Praxis des laufenden Jahres habe gezeigt, dass immer wieder kurzfristig Sitzungen verschoben wurden beziehungsweise teilweise in der Woche vor dem Stadtrat stattfanden. Saubere Fraktionsarbeit zur Vorbereitung und zur Fraktionsabstimmung seien so kaum möglich.