Mehr als 100 Frauen, Männer und Kinder haben in Weferlingen gegen die Wiederaufnahme des Gesteinabbaus Etingen-Maschenhorst demonstriert.

Weferlingen l Parolen wie „Finger weg vom Wald!“, „Staub und Lärm für den Profit, wir machen da nicht mit“, „Der Mensch braucht die Natur, die Natur braucht aber keinen Steinbruch“ und „Fuchsbau statt Tagebau“ sind auf den Plakaten zu lesen. Hendrik Scharf aus Etingen begrüßt mehr als 100 Demonstranten auf dem Gutshof in Weferlingen. Sie haben sich vor Beginn der nichtöffentlichen Informationsveranstaltung zum Gesteinsabbau Etingen-Maschenhorst versammelt, um ihren Unmut über das Vorhaben zu bekunden.



Es geht um ein Scopingverfahren zum Hartsteintagebau Etingen-Maschenhorst. Die Matthäi Bauunternehmen GmbH & Co. KG ist Inhaberin der Bergbauberechtigung zur Gewinnung des bergfreien Bodenschatzes „Gesteine zur Herstellung von Schotter und Splitt“. Laut Bekanntmachung des Landesamtes für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt beträgt die Größe der Gewinnungsfläche etwa 73 Hektar. Die Wiederbelebung des Abbaus ist laut dem Unternehmen nötig, um die Rohstoffgewinnung für die nächsten Jahre zu sichern.



Scharf erinnert sich, dass das Thema Gesteinsabbau auch 2013/14 Thema im Stadtrat war. „Damals protestierten auch zahlreiche Menschen lautstark vor der Stadtratssitzung. Ganz spontan hatten wir Unterschriften gesammelt“, sagt er. Im Gegensatz zu damals gibt es neben einer Unterschriftensammlung nun eine Online-Petition. Initiator der Petition ist Markus Rehan, der seit 2019 mit seiner Frau und seinen drei Kindern in Eickendorf wohnt. „Es gibt verschiedenste Gründe, warum wir gegen den Steinbruch sind. Für den einen sind es die Lkw, die dann durch die Gegend fahren und die Straße kaputt machen, für andere ist es der finanzielle Aspekt, dass man ein Mal alles verkauft und nie wieder etwas von den Einnahmen hat“, schildert Rehan.



Den Wald direkt vor der Tür

Der Familienvater erzählt, dass er sich beim ersten Blick in den Ort Eickendorf verliebt hatte. Nach seinen Beschreibungen habe er den Wald direkt vor der Tür. Jeden Tag gehe er mit seinem Hund durch das Gebiet, das in einen Steinbruch umgewandelt werden soll. Um den Wald und die Tiere zu schützen, sei er nun angetreten. Er verkündet, dass bereits 395 Stimmen aus der Einheitsgemeinde Oebisfelde-Weferlingen per Online-Petition gegen den Steinbruch eingegangen sind. Dafür gibt es Applaus.



Bodo Zeymer, Mitglied der BUND-Kreisgruppe und des Kreistages, verweist auf einen Kreistagsbeschluss aus dem Jahr 1993. „Damals haben wir die Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet Flechtinger Höhenzug beschlossen. Die gilt heute noch. Und nach dieser Verordnung ist es verboten, bestimmte Dinge zu tun“, betont Zeymer. Nach seinen Ausführungen wird die Förderung von Steinen als ein volkswirtschaftliches Interesse begründet. „Aber warum muss man überall im Landkreis Börde Gestein fördern?“, fragt er. „Der Landkreis ist schon zerlöchert wie ein Schweizer Käse.“



Positiv beurteilt Einheitsgemeinde-Bürgermeister Hans-Werner Kraul (CDU) die Protestaktion: „Die Politik kann nur dann reagieren, wenn sie den Wunsch der Bevölkerung kennt.“ Thema ist der Gesteinsabbau bei den nächsten Zusammenkünften der betroffenen Ortschaftsräte und bei der Stadtratssitzung am Dienstag, 27. April, um 19 Uhr in Weferlingen.