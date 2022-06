Traditionelles Baumanleuchten an Büstedter Brücke als Symbol für die Wiedervereinigung

Mahnende Worte zum Baumanleuchten an der Büstedter Brücke: Bogumila Jacksch, Ortsbürgermeisterin von Oebisfelde, und der Velpker Bürgermeister Mark Kreutzberg erinnern an die Teilung Deutschlands.

Oebisfelde/Velpke - 1983 initiierten Bürger aus der niedersächsischen Samtgemeinde Velpke am Vorabend des ersten Advents das Erleuchten eines Weihnachtsbaumes an der Büstedter Aller-Brücke. Unmittelbar an der damaligen innerdeutschen Grenze. Mit dieser Aktion wollten sie ihren Nachbarn in Oebisfelde zeigen, dass diese trotz der Teilung der gemeinsamen Heimat nicht vergessen waren.