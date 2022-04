Jubiläum des Bahnhofs: Diesel-Lok „Unverwüstliche“ auf Ladegleis in Oebisfelde

Diesel-Lok Fan „Stone“ plant zum Bahnhofs-Jubiläum in Oebisfelde Fahrten auf dem ehemaligen Ladegleis

Mitfahren auf einer alten Diesellok: Das plant Michael Frank am 6. und 7. November zum 150. Ehrentag des Bahnhofes.

Oebisfelde - Am 29. März dieses Jahres wurde das Europäische Jahr der Schiene durch die portugiesische EU-Ratspräsidentschaft offiziell eröffnet. 150 Jahre zuvor war irgendwie auch ein Jahr der Schiene. Zumindest im gerade gegründeten Deutschen Reich und konkret in Oebisfelde. Denn der Bahnhof, der sich damals allerdings auf Kaltendorfer Gebiet befand, wurde in Betrieb genommen.